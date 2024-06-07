人気商品✨ 座椅子 ソファ 座椅子ソファ クッションソファ 3way リラックス

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インパクトのあるしずく型の不思議なフォルムデザインがオシャレなリラックスクッションソファ。ボリューム感たっぷりで包み込んでくれるので長時間座っていても快適。座り心地もよく通気性にも優れているのでムレにくく◎座椅子クッション、マットレス、背もたれクッションと用途やその日のスタイルに合わせて使い分けが出来る3way仕様♪分解して洗濯もできるのでいつでも清潔＆快適にお使い頂けます。仕様■カラー：レッドオレンジ■サイズ：約 幅103cm、高さ70cm、厚さ10cm、座面の深さ50cm（※画像参照）■梱包サイズ：約 70×50×40cm■重量：約 11kg■組み立て：お客様組み立て─﹣─﹣─﹣─﹣─﹣─﹣─﹣─﹣─﹣─﹣─﹣─﹣─ご覧頂きありがとうございます♪プロフィールにお得情報掲載しています✨(ご購入前は必ずご確認ください)※他サイトにも出品しています。在庫確認のため購入前には必ずコメントお願い致します‪！#ちっちゃんストア←ショップの他の商品もぜひ見てね‎‎☆#座椅子ソファ’座椅子ソファ#クッションソファ3wayリラックス#リラックスクッションフロアクッション#ビッグクッション北欧しずく型クッションソファしずく型おしゃれ一人暮らし新生活お洒落1人掛け#洗濯可能通気性