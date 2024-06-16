ソファカウチソファー2人掛け背部肘部6段階リクライニング高反発ソファー 2人掛け

Description商品サイズ(cm):幅約125×奥行約48×高さ約70重量:約17kg耐荷重:約150kg材質(本体枠\u0026脚):天然木張り材:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム、ポリエステル、Sバネ「リクライニングソファー」アームと背もたれ3箇所5段可動のレトロシリーズ。※クッション2個付き「スペースを取らないコンパクト設計」座面幅約95cmの2人掛けソファー。限られた場所でも無理なく置けるのでひとり暮らしにもオススメ。■リクライニング2Pソファラフにくつろげる、こだわりの2人掛けソファ。あなただけのパーソナルな時間を快適にサポートします。収納時はコンパクトに折りたたみ可能。搬入口の広さを気にせず、搬入・移動が可能です。■あぐらもかける広々設計の座面長時間ソファーに座っていると、姿勢を崩したくなる時も。女性はもちろん男性でもあぐらをかいてリラックスできるよう、座面幅は56cmと広めに設計しました。■ファブリック生地使用生地は柔らかく繊維が細かいふっくらいい心地のファブリック生地。手に馴染むような肌触りで、いつまでも撫でていたくなるような心地よさです。■クッションの程よい弾力クッションの中材には、ベッドにも使用される「ポケットコイル」を使用。固すぎず柔らかすぎず、疲れにくい弾力で体を支えてくれます。■身体をやさしく包み込むぎっしりと詰まったコイルはそれぞれ独立して動くため、体圧分散性にすぐれ、理想の姿勢に寄り添ってくれます。■フレームと脚先スチール製のフレームにはサビに強い粉体塗装を施しました。脚先には床を傷つけにくい平丸のキャップが付いています。■シンプルなデザインリビング・ダイニングや和室など、様々なシーンに合う場所を選ばないデザイン。同じ生地で仕上げた収納スツールをオットマンとして使えば、一つ上のリラックスタイムに。■お手入れ方法床から座面下までの空間が広いので、ソファを動かさずにお掃除ができます。※お手入れ方法※布地をブラッシングし織目のゴミを掻き出します。その後粘着式クリーナーや掃除機でゴミやホコリを取り除いてください



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