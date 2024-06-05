豆皿セット　2セット

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商品詳細
お皿/お椀/デザート食器···豆皿ちゃんこダイニング若新品未使用です。箱や袋は傷汚れありますが豆皿自体は未使用なので綺麗です。同じものが2セットです。
http://narcologia.ru/goods/financier583460.html
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