PERFORMAX オットマン　スツール

60*60*40脚の高さ11cm※素人採寸ですパーフォマックス特徴...完成品 ウォーターヒヤシンス使用８年前くらいに購入しましたが、使用頻度低めです。状態は写真を確認ください。市販のカバーをつけて使用していました。必要であればオマケで同封します。テイスト...アジアン主な素材...その他



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