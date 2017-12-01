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PERFORMAX オットマン　スツール
商品番号 R96520883854
商品名

PERFORMAX オットマン　スツール
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

60*60*40脚の高さ11cm※素人採寸ですパーフォマックス特徴...完成品　ウォーターヒヤシンス使用８年前くらいに購入しましたが、使用頻度低めです。状態は写真を確認ください。市販のカバーをつけて使用していました。必要であればオマケで同封します。テイスト...アジアン主な素材...その他
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