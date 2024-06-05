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美品 モダンデザイン◾️園田産業 2人掛けソファ
商品番号 J68093323064
商品名

美品 モダンデザイン◾️園田産業 2人掛けソファ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 19,617 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品モダンデザイン高品質木製家具園田産業2シーター/2人掛けソファピンク×ネイビーカラーユーズドですが使用感が少ない美品高品質な価値あるひと品ですサイズ幅1200mm背もたれ高さ760mm奥行き670mm座面高さ390mmくらい◾️送料無料#その他インテリア、雑貨出品am#その他の家具出品中am北欧デザインソファダイニングリビング木製家具古雑貨古家具古道具古民家ミッドセンチュリーレトロモダンインテリアディスプレイ雑貨小物アンティークガーデニングブロカント葡萄木通通草蔓蘿籐ラタン蚤の市シャビーアイアンドライフラワーデミジョンボトル籠カゴかごバスケット
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