GMFN10D○karimoku / カリモク 1人掛けソファ シングルソファ

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商品詳細
GMFN10D○karimoku/カリモク1人掛けソファシングルソファ総本革定価約27万応接肘掛け椅子高級家具モダン廃番□□商品説明□□1947年創業karimoku（カリモク）は日本を代表する老舗家具のトップメーカーです。\"100歳の木を使うならその年輪にふさわしい家具をつくりたい\"をコンセプトにその造りの良さで高い評価を得ています。約:実寸サイズ（mm）w1090×d950×h690×sh360※若干の誤差はご了承下さい。 硬すぎず柔らかすぎず丁度良い硬さの座面、色味はやや紫紺がかったダークブラウン系です。●コンディションランク【C】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Dランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください
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