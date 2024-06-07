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商品詳細
テイスト···北欧カラー···ライトベージュとグレーニトリの2人掛けソファークッションのへたりは個人的にほぼ感じません。汚れもないです。見落としをしていたらすみません。サイズ（約）幅127×奥行83×高さ85cm素材 【座面】ポリエステル【フレーム】ラバーウッド重量：約30kg2年前くらいに購入してます。
http://narcologia.ru/goods/contemplate127577.html
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