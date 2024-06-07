

3人用本革ソファ (ウォール3KD 革C1DBR)



カジュアルソファ(ポケットO)通販 | ニトリネット【公式】 家具 ...



3人用布張りソファ (ウォール3KD GY)



カウチソファ(アウロス4 DGY)



布張りカウチソファ(CA2 DR-TBL)



ソファ特集 | ニトリネット【公式】 家具・インテリア通販



2.5人用布張りワイドソファ(カルム2 TBL）



3人用布張りソファ(サザーラ GY)



ソファベッド(HM01B GY）



3人用布張りソファ(Nポケット A9H DR-DMO)



ポケット付きロータイプコーナーソファ3点セット（布 GY)



傷・汚れに強い合成皮革 カウチソファベッド(Nシールド ノアーク２ DBR)



3人用電動本革テーブル付きリクライニングソファ(Nビリーバ2本革DBR)



一人暮らしに最適なコンパクト片肘カウチソファ スツール付き(GY)



ニトリ ソファー-levercoffee.com

テイスト···北欧カラー···ライトベージュとグレーニトリの2人掛けソファークッションのへたりは個人的にほぼ感じません。汚れもないです。見落としをしていたらすみません。サイズ（約）幅127×奥行83×高さ85cm素材 【座面】ポリエステル【フレーム】ラバーウッド重量：約30kg2年前くらいに購入してます。