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ニトリソファー
商品番号 J42716064819
商品名

ニトリソファー
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···北欧カラー···ライトベージュとグレーニトリの2人掛けソファークッションのへたりは個人的にほぼ感じません。汚れもないです。見落としをしていたらすみません。サイズ（約）幅127×奥行83×高さ85cm素材　【座面】ポリエステル【フレーム】ラバーウッド重量：約30kg2年前くらいに購入してます。
http://narcologia.ru/goods/contemplate127577.html
http://narcologia.ru/goods/septet876619.html
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