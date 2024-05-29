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ボルダロ・ピニェイロ 食器 Sauce Boats
商品番号 H34868775932
商品名

ボルダロ・ピニェイロ 食器 Sauce Boats
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

産地：ポルトガル工房：BordalloPinheiro製品：SauceBoatsH90xW125xL250mmポルトガルで130年以上の歴史をもつ老舗の陶器ブランドです。19世紀のポルトガルで文化、政治、芸術の各分野において大きな影響力を持った人物であるラファエロ・ボルダロ・ピニェイロ（1846-1905）によって始まりました。ボルダロの製品は、長い歴史を経てもその熟練の技は職人たちに受け継がれ、かたくなに手作業で作られています。ボルダロの感性や精神は褪せることなく、現代において更に進化し世界で愛され続けています。
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