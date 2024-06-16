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PVCソファ二人掛けソファ、脚外しローソファ
商品番号 K68998451649
商品名

PVCソファ二人掛けソファ、脚外しローソファ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 7,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品仕様素材：クッション材：ウレタンフォーム、ウェービングベルト、Sバネ張り材：ポリエステル構造部材：木材脚：ブラ脚サイズ：二人掛けソファー：梱包数：一個重量（NW）：23KGS重量（GW）：21KGSサイズ：111*66*72㎝
http://narcologia.ru/goods/waveform459317.html
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