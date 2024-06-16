美品!!新素材レザーファブリックカウチソファ ダークブラウン

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革製の見かけとアンティーク感溢れた色合い手触りの不思議な新素材レザーファブリックです。非常にしっかりした作りで特殊加工された上質のファブリックのため色褪せや座面のヘタリなど全く起きず耐久性が非常に高いです。約２年程使用しましたが、傷や汚れ等なく非常にきれいな状態だと思います。仕様の詳細は、添付写真をご覧ください。お気に入りで一生ものと思っていたのですが、引越先にサイズが合わない為、泣く泣く出品します。あくまでも中古品であることにご理解頂ける方でお願いします。■ 新素材ファブリック ウレタンフォーム Sバネ スチール脚 【サイズ】全体：高さ×幅×奥行(cm)＝89×222×150（座面高さ46ｃｍ）2Pのみ「：高さ×幅×奥行(cm)＝89×141×90（座面高さ46ｃｍ）カウチのみ：高さ×幅×奥行(cm)＝89×81×150（座面高さ46ｃｍ）革のような風合いを持ち、布生地のような肌触り。人気の新素材レザーファブリックを使用したカウチソファーです。背もたれはウレタンフォーム入り。同色のクッションが２個付いております。座面内部はウレタンフォーム、Sバネのダブルクッションで長時間座っても疲れにくく快適な座り心地です。（2P座面広さ：幅105cm×奥行55cm）（カウチ座面広さ：幅82cm×奥行116cm）脚部を外してロータイプとしてもご使用いただけます。【キーワード】カウチソファー 新素材レザーファブリックレザーテックスレザーテックテックレザー耐性摩耗耐性耐久性丈夫人気北欧アンティークファブリック布布地レトロビンテージビンテージスタイル西海岸