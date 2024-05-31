夢みるエンジェルデザインシリーズ　ポーチ、バインダーセット

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商品詳細
天使のようなサンリオキャラクターグッズです。・サンリオキャラクターズキルティングポーチ・サンリオキャラクターズキルティングバインダー計2点のセット。バラ売り不可です。バインダーはカードやチェキが入るファイルのようになっております。ポーチは中に緩衝材が入っており、バインダーは店頭で並べられていた時のままビニールが被せられている状態です。どちらともタグ付きです。簡易包装で発送いたします。サンリオキャラクターたちがエンジェルになっちゃった！ちょっぴりなつかしい３D風デザインや、ハートモチーフ、ツヤッと輝くパールピンクがポイントのデザインシリーズ。ピンクのキルティング生地が可愛いです。ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロール、シナモン、クロミちゃん、マイメロディ
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