ニット編みスツール クッションスツール ノエル ienowa ダークグレー

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※重要※★お手数おかけしますが、ご購入前にコメント欄より在庫確認お願い致します。★ご購入頂きましたら、お手数をおかけしますがお電話番号のご連絡をメッセージよりお願い致します。発送にあたり、お電話番号が分からないと、取引が始められませんので、どうぞ宜しくお願い致します。プロフィールご一読くださいませ。★商品紹介★ざっくりとしたニット編みデザインが可愛らしいスツールです。手仕事感のある素朴な風合いも魅力のひとつ。北欧テイスト・ナチュラルテイストの空間にぴったりです。オットマンのように足を置いたりお気に入りの場所に持ち運んで腰掛けたりと、お部屋のあちこちで活躍してくれます。座り心地はしっかりとしていて、体が沈み込みにくい固さ。そのためご自宅はもちろん、サロンや店舗でのご使用にもオススメです。カラーはインテリアの差し色にぴったりなマスタードと合わせやすいライトグレー・ダークグレーをご準備しました。こちらの商品はダークグレーになります★商品詳細★【製品サイズ】巾500・高さ350・奥行500（mm）【商品重量】約4.1kg規格■生産地：インド■素材・成分：カバー：ファブリック【ご注意】カバーの取り外し・お洗濯等はできません。♪♪♪他にも素敵な家具や雑貨販売致しておりますので、宜しければご覧くださいませ♪♪♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#lanatureSHOP商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#スツール商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑■送料＊発送に関して■発送は4〜7日とさせて頂いております北海道・沖縄・離島以外は送料無料です上記の場合はお問い合わせ下さいスツールファブリックファブリックスツールニットスツールお洒落オシャレおしゃれカワイイかわいい可愛い椅子イスオットマン腰掛け玄関リビングチェアチェアースリムコンパクト腰掛け無印良品ニトリIKEAイケア北欧ナチュラルお探しの方にも