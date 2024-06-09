未使用　スヌーピー　SNOOPY ポーズマグ　昭和レトロ　当時物

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商品詳細
マリモクラフトスヌーピー ポーズマグコップ、小物入れ、プランターなどなど色々な用途にお使い頂けます。未使用品ですが長年保管していた為全体的にひびが見られます。本品のみです。使わずに閉まっておいたお品ですので、ご理解頂き、ご購入お願い致します。PEANUTSピーナッツSNOOPYアンティーク昭和レトロ
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