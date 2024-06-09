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未使用　スヌーピー　SNOOPY ポーズマグ　昭和レトロ　当時物
商品番号 L52215944366
商品名

未使用　スヌーピー　SNOOPY ポーズマグ　昭和レトロ　当時物
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,892 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マリモクラフトスヌーピー　ポーズマグコップ、小物入れ、プランターなどなど色々な用途にお使い頂けます。未使用品ですが長年保管していた為全体的にひびが見られます。本品のみです。使わずに閉まっておいたお品ですので、ご理解頂き、ご購入お願い致します。PEANUTSピーナッツSNOOPYアンティーク昭和レトロ
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