GS50 唐木家具 花梨材 総無垢 スツール

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ご覧いただき誠にありがとうございます。当方のプロフィールに取引について詳細や注意事項が記載しておりますので、そちらもご確認の上でご検討をお願い致します。\u003c唐木家具花梨材総無垢スツール\u003eのご紹介です。外形寸法:直径40×高さ32.5cm※寸法や重量は実測値ですので誤差が生じる可能性があります・唐木家具硬質な木材を用い釘を使わず組構造と接着剤によって作られた中国の伝統工芸家具です。唐木とは黒檀・紫檀・花梨・鉄刀木(タガヤサン)等の木材のことで、非常に硬く木目が美しい高級家具調度品の原材料として古くから使われています。 ・花梨/BurmeseRosewood唐木家具材の代表格、花梨の木材はとても木肌の美しい表面を持ち、綺麗な光沢が見られます。体積当たりの密度が高いので、非常に硬く、丈夫という特徴を持ちます。狂いが少なく割れにくい材質で、塗装・接着性の相性がよく、工芸品や家具の材に適しています。 \u003cコンディション＞やや傷があります。\u003c付属品\u003e画像のもので全てになります。・秦野市の当方倉庫で直接引き渡しも可能です。詳しくは当方プロフィールをご確認ください。プロフィールの記載内容をご了承頂けた方のみ対応可能です。検索用ワード腰掛椅子イス花台飾り台送料無料10/510