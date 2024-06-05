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手書き安南焼茶器セットをお譲り致します。頂き物で長期自宅保管の未使用品です。※送料高い為配送時は箱バラしてのお届けです。いいね！お値下げは致しておりません。お値下げ交渉はご希望金額を、別掲載とのおまとめ購入割引等は、大幅でなければ承りますので直接コメントにてお願い致します。おまとめ購入で同梱包希望の方は、必ずご購入前にご連絡下さいませ。ご購入後での同梱包は事務局違反、また匿名発送が使えなくなる為、申し訳ありませんがご遠慮下さいませ。お湯飲み高さサイズは、素人採寸5㎝の小ぶりな物になります。中身の確認を致しました所、全てキズや破損等は無いお品です。ペットはおりませんが喫煙者おりますので、お品は臭いが付かない様に、別保管は致しておりますが、自宅、洗剤、柔軟剤の臭い等で、過剰に神経質な方へのご購入、またご購入者様都合による返品は、大変申し訳ありませんがご遠慮頂ければと思います。発送時は気を付けておりますが、梱包時の静電気等による小さな糸屑等が付着する場合がございますので予めご了承下さいませ。品物についての、ご質問またご不明な点等ございましたら、お気軽にコメントにてお尋ね下さいませ。上記、ご検討頂きましてご購入下さいませ。宜しくお願い致します。カラー...ホワイトグラス/カップ/酒器...セット(3つ以上),コップ,急須,湯呑み,茶器/抹茶碗素材...陶磁器(セラミック)