カリモク60 オットマン ブラック【美品】

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7〜8年前にソファとセットで購入した物です。ソファは使用しておりますが、オットマンは購入したもののほぼ使用せず部屋の隅に置いたままの状態で、今後も使うことがなさそうなので出品します。目立ったキズもありません。詳細は写真でご確認下さい。脚の裏に、購入時に付属していたキズ防止のフェルトを貼った状態です。配送はたのメル便を予定しております。脚はバラした状態で発送します。【※こちらの商品は送料がかかりますので、お値下げ不可とさせていただきます。価格にご納得いただけましたらご購入よろしくお願いします。】