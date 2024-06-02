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YAMAHA PSR-172 キーボード　持ち運び便利　どこでも弾ける　送料無料
商品番号 Q47908408348
商品名

YAMAHA PSR-172 キーボード　持ち運び便利　どこでも弾ける　送料無料
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,864 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〇商品名〇　YAMAHAPSR-172鍵盤●レギュラーサイズ61鍵(C1～C6)電源●アダプター：PA-3C●電池：単1乾電池(1.5V)×6電池寿命●マンガン電池で約34時間(デモ演奏連続使用：MASTERVOLUMEコントロールの位置＝最大の70%)消費電力●電源アダプターPA-3C使用時：10W寸法(幅×奥×高mm)●931×348.8×127.9質量(kg)乾電池含まず●4.4鍵盤にヤケがあります。それ以外は気になる汚れや傷はありません。付属品は写真に写っているものと印刷した取り扱い説明書になります。送料込みでお買い得です！早い者勝ちなので、お早めにどうぞ！即購入OKです♪
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