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- YAMAHA PSR-172 キーボード 持ち運び便利 どこでも弾ける 送料無料
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商品詳細
〇商品名〇 YAMAHAPSR-172鍵盤●レギュラーサイズ61鍵(C1～C6)電源●アダプター：PA-3C●電池：単1乾電池(1.5V)×6電池寿命●マンガン電池で約34時間(デモ演奏連続使用：MASTERVOLUMEコントロールの位置＝最大の70%)消費電力●電源アダプターPA-3C使用時：10W寸法(幅×奥×高mm)●931×348.8×127.9質量(kg)乾電池含まず●4.4鍵盤にヤケがあります。それ以外は気になる汚れや傷はありません。付属品は写真に写っているものと印刷した取り扱い説明書になります。送料込みでお買い得です！早い者勝ちなので、お早めにどうぞ！即購入OKです♪
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