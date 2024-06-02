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同梱Sale　未使用　5枚組＊ポートショア（日本製）＊18cm皿　ノリタケ
商品番号 E76055669233
商品名

同梱Sale　未使用　5枚組＊ポートショア（日本製）＊18cm皿　ノリタケ
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

同梱Sale実施中！2点目はどのお品物でも　1点につき1,000円　お値引き！3点目も4点目も　それぞれ1,000円お値引き致します。（1箱に4点までの同梱発送となります）Saleは　予告なく終了する場合がございます。お値引きは　同梱発送の場合に限ります。お手数ですが　1点目ご購入前に同梱のご希望商品をお知らせください。ノリタケ　ボーンチャイナポートショア（旧バージョン:日本製）　18cm皿（同柄　5枚組）　未使用品箱なしですが　きちんと梱包してお届けいたします★実寸外径　182mm5枚まとめての出品ですなお、同シリーズの27cm大皿・１枚の在庫がございます。もしご希望でしたら事前にちょっとお知らせ下さいね！他の出品物との同梱の場合、おまとめ値引きが可能です。お皿/お椀/デザート食器...皿/プレート
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http://narcologia.ru/goods/Stanford615673.html
http://narcologia.ru/goods/browse636791.html
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