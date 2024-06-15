K884 Tiffany\u0026Co ティファニー タンブラー ペアグラス

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こちらは即購入OKです。Tiffany\u0026Coティファニータンブラーペアグラス【状態】新品未使用品です。※自宅保管の中古品ですので、ご理解のうえご購入ください※割れないようプチプチに包んで発送致します。#ティファニーペアグラス#ペアタンブラー