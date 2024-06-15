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樽屋　白針　カートリッジ　1本　針先なし
商品番号 G20427779446
商品名

樽屋　白針　カートリッジ　1本　針先なし
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 2,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

少し日焼けが有りますのでご了承ください。針先が無いので交換が必要ですが、手持ちの針に交換をしてみたところ問題なく音が出ます。針は交換前提でご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/smear540204.html
http://narcologia.ru/goods/plaque539907.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce314555.html
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