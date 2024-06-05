座椅子 6脚セット 和室 旅館　-494

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温もりのある木製の座椅子です。背もたれ高めなので、座布団などを敷いてもゆったりと座ることができます。そのままの状態で段ボールに入れて発送致します。【状態】■使用に伴うスレ、小傷、剥がれ等あり（写真参照）■軽いので女性でも簡単に運べます（１脚約1.8㎏）【サイズ】約幅39.5奥行48×高さ43㎝★写真に掲載されているものがすべてです。★ご不明な点がございましたら、ご質問ください。写真をご参考のうえ、ご検討をお願い致します。#座椅子#旅館#和室#和食 -494-