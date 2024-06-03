新品　有田焼　香蘭社　リンドフィールド　金彩蘭柄　湯呑5客　木箱入

口径約9cm、高さ約5.5cm緩衝材などリサイクル包装でお送りします。気に入っていただいた方にお譲りします。素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。自宅保管のため、伴うスレなどがございますので、細かな事が気になる方はご遠慮ください。画像は現物を撮影しておりますが、照度、遮光、モニターによっては実物と色目が異なって見えることがありますのでご注意下さい。詳細は写真にてご確認の上、購入をお願いいたします。*他にも商品多数出品しております、同梱発送が可能です、お気軽にご遠慮なくコメントくださいませ。*他サイトにも同じものを出品している場合があるので急に出品を取り消す場合がございます。コメントなしで即購入OKx411



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