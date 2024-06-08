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- KINTO CARAT COFFEE DRIPPER ＆ POT 720ml
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商品詳細
KINTOCARATCOFFEEDRIPPER＆POT720ml★★新品未使用★★coffeeが好きでcoffeeグッズも増えてしまい、このDRIPPER＆POTも購入してから未使用のまま保管していました。coffee好きの方、探しておられる方に…＊撮影のために初めて箱を開けました！お皿/お椀/デザート食器...その他
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KINTO (キントー) CARAT ドリッパー&ポット 720ml 21678
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