KINTO CARAT COFFEE DRIPPER ＆ POT 720ml

KINTOCARATCOFFEEDRIPPER＆POT720ml★★新品未使用★★coffeeが好きでcoffeeグッズも増えてしまい、このDRIPPER＆POTも購入してから未使用のまま保管していました。coffee好きの方、探しておられる方に…＊撮影のために初めて箱を開けました！お皿/お椀/デザート食器...その他



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