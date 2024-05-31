- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- インテリア小物
- >
- 置物
- >
- Walter Bosse ウォルター・ボッセ ミニチュア 真鍮オブジェ ゾウ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
WALTERBOSSEelephant真鍮で作られた、WalterBosse（ウォルター・ボッセ）デザインのゾウをモチーフにしたオブジェです。現代のお品物ですが、オリジナルの鋳型で製造され、当時と同じようにハンドペイントされています。後ろ足の裏に「BOSSEAUSTRIA」と刻印されています。数年前に購入後、半年程飾っておりました。専用箱はございません。自宅保管品にご理解のある方にお願いします。サイズ:約L5.5cmxH3.5cm素人採寸につき、多少の誤差はご容赦ください。ミニチュアサイズの小さな商品です。６枚目画像はサイズの比較のためにフリクションペン（付属しません）と一緒に撮影したものです。※ゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便のいずれか（ともに匿名配送）にてお送りします。※リサイクル資材を使用してお送りすることがあります。※喫煙者、ペットはおりません。香水は使用しません。#bosse#ウォルターボッセ#象#真鍮#ブラス#ボッセ#エレファント
http://narcologia.ru/goods/update329995.html
http://narcologia.ru/goods/revamp167922.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless731859.html
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)ミニチュアオブジェ(SS)ゾウ/elephant
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)☆ミニチュアオブジェ(S)ゾウ ...
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)☆ミニチュアオブジェ(S)ゾウ ...
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)ミニチュアオブジェ(SS)ゾウ/elephant
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)★ミニチュアオブジェ(S)ゾウ/elephant - 北欧アンティークと北欧ヴィンテージ｜食器に雑貨も
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)☆ミニチュアオブジェ(S)ゾウ ...
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)★ミニチュアオブジェ(S)ゾウ/elephant - 北欧アンティークと北欧ヴィンテージ｜食器に雑貨も
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)★ミニチュアオブジェ(S)ゾウ/elephant - 北欧アンティークと北欧ヴィンテージ｜食器に雑貨も
Walter Bosse.jp
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)☆ミニチュアオブジェ(M)ボトル ...
Walter BOSSEの値段と価格推移は？｜2件の売買データからWalter BOSSE ...
予約販売済み】Walter Bosse ウォルター ボッセ ゾウのフィギュア ...
Walter Bosse.jp
http://narcologia.ru/goods/update329995.html
http://narcologia.ru/goods/revamp167922.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless731859.html
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)ミニチュアオブジェ(SS)ゾウ/elephant
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)☆ミニチュアオブジェ(S)ゾウ ...
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)☆ミニチュアオブジェ(S)ゾウ ...
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)ミニチュアオブジェ(SS)ゾウ/elephant
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)★ミニチュアオブジェ(S)ゾウ/elephant - 北欧アンティークと北欧ヴィンテージ｜食器に雑貨も
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)☆ミニチュアオブジェ(S)ゾウ ...
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)★ミニチュアオブジェ(S)ゾウ/elephant - 北欧アンティークと北欧ヴィンテージ｜食器に雑貨も
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)★ミニチュアオブジェ(S)ゾウ/elephant - 北欧アンティークと北欧ヴィンテージ｜食器に雑貨も
Walter Bosse.jp
Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)☆ミニチュアオブジェ(M)ボトル ...
Walter BOSSEの値段と価格推移は？｜2件の売買データからWalter BOSSE ...
予約販売済み】Walter Bosse ウォルター ボッセ ゾウのフィギュア ...
Walter Bosse.jp