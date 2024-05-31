Walter Bosse ウォルター・ボッセ ミニチュア 真鍮オブジェ ゾウ



Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)ミニチュアオブジェ(SS)ゾウ/elephant



Walter Bosse(ウォルター・ボッセ)☆ミニチュアオブジェ(S)ゾウ ...



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WALTERBOSSEelephant真鍮で作られた、WalterBosse（ウォルター・ボッセ）デザインのゾウをモチーフにしたオブジェです。現代のお品物ですが、オリジナルの鋳型で製造され、当時と同じようにハンドペイントされています。後ろ足の裏に「BOSSEAUSTRIA」と刻印されています。数年前に購入後、半年程飾っておりました。専用箱はございません。自宅保管品にご理解のある方にお願いします。サイズ:約L5.5cmxH3.5cm素人採寸につき、多少の誤差はご容赦ください。ミニチュアサイズの小さな商品です。６枚目画像はサイズの比較のためにフリクションペン（付属しません）と一緒に撮影したものです。※ゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便のいずれか（ともに匿名配送）にてお送りします。※リサイクル資材を使用してお送りすることがあります。※喫煙者、ペットはおりません。香水は使用しません。#bosse#ウォルターボッセ#象#真鍮#ブラス#ボッセ#エレファント