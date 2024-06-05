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ヒスミニ　ミニちゃんマグカップ　赤
商品番号 E29696390494
商品名

ヒスミニ　ミニちゃんマグカップ　赤
ブランド名 ヒステリックミニ
特別価格 税込 1,709 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規店購入　新品サイズ高さ8.5☓直径7.5cm陶磁器新品未使用品ですが、自宅保管ですので、その点はご了承下さい(当方、喫煙者.ペットはおりません)また、色もご覧になる媒体により差がありますので、ご注意下さい#HYSTERICMINI　#ヒステリックミニ#レッド
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