ヒスミニ　ミニちゃんマグカップ　赤

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商品詳細
正規店購入 新品サイズ高さ8.5☓直径7.5cm陶磁器新品未使用品ですが、自宅保管ですので、その点はご了承下さい(当方、喫煙者.ペットはおりません)また、色もご覧になる媒体により差がありますので、ご注意下さい#HYSTERICMINI #ヒステリックミニ#レッド
http://narcologia.ru/goods/peroration390115.html
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