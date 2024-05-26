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ピエロ　人形　手描き　オブジェ　置物　イタリア　アンティーク　工芸品　美術品　B
商品番号 G19307773612
商品名

ピエロ　人形　手描き　オブジェ　置物　イタリア　アンティーク　工芸品　美術品　B
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージイタリア酔っぱらいピエロのオブジェです。大変ユニークなモチーフです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundのピエロ商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら#gesundの人形商品はこちら#gesundのフィギュア　商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ　アンティーク　ヨーロッパ　イタリア　オブジェ　ピエロ　置物　フィギュア　人形　インテリア　陶器　磁器　工芸品　美術品　レトロ　フランス　スウェーデン　ハンドメイド　北欧　お洒落　海岸風　シンプル　ベーシック　モダン　イッタラ　アデリア　アート　芸術　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　暮らしの道具　MoMA　319501173
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