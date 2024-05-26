ピエロ　人形　手描き　オブジェ　置物　イタリア　アンティーク　工芸品　美術品　B

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ビンテージイタリア酔っぱらいピエロのオブジェです。大変ユニークなモチーフです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundのピエロ商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundの人形商品はこちら#gesundのフィギュア 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ アンティーク ヨーロッパ イタリア オブジェ ピエロ 置物 フィギュア 人形 インテリア 陶器 磁器 工芸品 美術品 レトロ フランス スウェーデン ハンドメイド 北欧 お洒落 海岸風 シンプル ベーシック モダン イッタラ アデリア アート 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 319501173