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ロイヤルコペンハーゲンイヤープレト１９５９年
商品番号 L50492213280
商品名

ロイヤルコペンハーゲンイヤープレト１９５９年
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 4,633 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロイヤルコペンハーゲンイヤープレト１９５９年です。プレート本体のみの出品です。箱しおりはありません。プレート本体は目立った傷汚れはありません。
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