PRS CUSTOM24 20th ArtistPKG ブルーマテオ 打痕多数

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GIBSON ギブソン ハードケース SG用 - エレキギター GIBSON ギブソン ハードケース SG用 - エレキギター

PRSCUSTOM2420thArtistPackageBlueMatteo打痕多数有りの出品となります。10年前程に滋賀県の南草津にあった楽器屋で購入後ライブ等でメインで使用しておりました。3年ほど前から、音楽活動を辞めてしまい今は全く弾かなくなってしまったので出品致します。当時の価格で85万円程だったかと思います。活動している時は楽器屋にて整備をお願いしておりましたが楽器屋が潰れてからは自分で整備をしておりました。ですが、ゴールドパーツの劣化が激しくでてしまっております。アーム演奏をしない為ブリッジは固定しております。(楽器屋さんで戻す事も可能です)ストラップフックは純正に戻します。タイトル通り打痕もありますしPRS特有の白濁も出ています。プレイヤーズコンディションとお考え下さい。以上の事をご了承頂ける方のみ、ご購入下さい。ギターとしては非常に弾きやすく音色も音圧ある楽曲から静かな楽曲までオールラウンドで弾きこなせます。20thなので、PSでも作れない特別なインレイ(フライングバーズ)となっております。さらにアーティストパッケージなのでAirtistgradeの木目にゴールドパーツ非常にレアなギターとなります。色も人気のブルーマテオで見る角度や光の当たり方で色の見え方が変わります。イーグルタグを紛失しておりますのでスペック検索できるサイトを見つけましたスクショを撮って画像追加致しました。送料は着払いとなりますのでお問い合わせは御遠慮下さい。よろしくお願い申し上げます。シリーズ···PRS