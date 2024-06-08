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ハレプナワイキキbyハレクラニ　タンブラー2本+その他セット
商品番号 N29356052848
商品名

ハレプナワイキキbyハレクラニ　タンブラー2本+その他セット
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハワイ　ハレプナワイキキbyハレクラニ（HalepunaWAIKIKIbyHalekulani）・ステンレスボトル2本・ホテルアメニティセット2023年6月に宿泊宿泊した人だけが貰える非売品のキャリータンブラーとアメニティセットです。新品・未使用•ステンレスボトル500mlx2•シャンプー,ボディーウォッシュ,コンディショナーセットx2•ボディローション,クレンジングバーセットx2•筆記用具x1•ネイルケアキット　x1•クレンジングバーx1•スリッパx1
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