ハレプナワイキキbyハレクラニ　タンブラー2本+その他セット

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商品詳細
ハワイ ハレプナワイキキbyハレクラニ（HalepunaWAIKIKIbyHalekulani）・ステンレスボトル2本・ホテルアメニティセット2023年6月に宿泊宿泊した人だけが貰える非売品のキャリータンブラーとアメニティセットです。新品・未使用•ステンレスボトル500mlx2•シャンプー,ボディーウォッシュ,コンディショナーセットx2•ボディローション,クレンジングバーセットx2•筆記用具x1•ネイルケアキット x1•クレンジングバーx1•スリッパx1
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