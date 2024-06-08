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NARUMI ＊ナルミ・ミラノ・プラター・大皿　38センチ
商品番号 L84902418544
商品名

NARUMI ＊ナルミ・ミラノ・プラター・大皿　38センチ
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NARUMIのミラノシリーズプラター38センチになります永く人気のミラノシリーズはブルーのフラワーが流れるように咲き誇りティータイムに華を添えます大皿プラターをおもてなしのひとときにお探しの方にお譲り出来たらと思います♪プラター　　　38cm×27cm・数回使用での長期保管になります　専用箱は汚れや傷みがありますがこのままの状態で　　発送予定です　光にかざすと感じる多少のスレなど　自宅保管にご理解頂ける方へおすすめします！※ミラノシリーズのカップなど出品中ですのでそちらも　ご覧ください
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