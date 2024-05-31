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ニトリ　二人掛けソファ
商品番号 H60530292960
商品名

ニトリ　二人掛けソファ
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 5,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニトリの二人掛けソファです。サイズは、長さ約１３０センチ　　　　　奥行約６０センチ　　　　　高さ約７０センチです。メジャーで測定した概ねのサイズですので、参考程度にお考えください。　数年使用しましたが、大きな傷・汚れ等はありませんが神経質な方はご遠慮ください。カラー...レッド主な張り地...布・ファブリック
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