ニトリ　二人掛けソファ

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商品詳細
ニトリの二人掛けソファです。サイズは、長さ約１３０センチ 奥行約６０センチ 高さ約７０センチです。メジャーで測定した概ねのサイズですので、参考程度にお考えください。 数年使用しましたが、大きな傷・汚れ等はありませんが神経質な方はご遠慮ください。カラー...レッド主な張り地...布・ファブリック
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy408953.html
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