GMFK256○近新家具 3人掛けソファ トリプルソファ 長椅子 ハイバック 肘

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GMFK256○近新家具3人掛けソファトリプルソファ長椅子ハイバック肘脱着式本革定価約12万展示品□□商品説明□□近新家具アーセナル3人掛けソファ約:実寸サイズ（mm）w1800×d820×h930×sh400※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【BC】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Fランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください