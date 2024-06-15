

限定１【願いが叶う】【開運招福】【九谷焼】 招き猫 黒地花詰 3号 右手-



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九谷焼 右手 招き猫 金小判白盛 N-007F



限定品【九谷焼】【魔除け 厄除け】招き猫８号 黒地花詰 左手



【九谷焼 陶幸 マルヨネ】3号招き猫 盛小紋 右手・左手各 紙箱入 幅6.5×奥7×高11.5cm



【九谷焼 陶幸 マルヨネ】3号招き猫 盛小紋 ペア 台・立札付 紙箱入



【九谷焼 陶幸 マルヨネ】 10号招き猫 黒ヌリ 右手・左手各 幅18×奥18×高30.5cm 布団別



招き猫 九谷焼 招福☆開運-

◆『願いが叶う』のオプションをお求めのお客様は、コメント欄にてお問い合わせ下さい。【商品説明】#Mico招きこちらは、九谷焼独特の立体感のある盛絵付けで全体を埋め尽くされた美しい招き猫です。右手は、お金のご縁を呼び込む『金運招福』艶消しの漆黒に沢山の豪華な花々が丁寧に絵付けされた手描きの美しい招き猫です。サイズ３号6.0cmｘ6.0cmｘ10cm定価 13,200円◆お値段招き猫 10,560円送料 520円メルカリ手数料 1,231円【『願いが叶う』オプションご希望の際のご注意】※願い事をひとつ、ご購入後に伝えて下さい。 願いが叶うおまじないをしてお届け致します。最速最短で願いごとが叶ってしまう為、想定外のことが起きる可能性があります。神様にお願いするように、全てを受け入れる覚悟でお申し付け下さい。その他のご注意に付きましては、お手数ではありますがプロフィールをご覧下さいませ。【招き猫の説明】右手（前脚）を挙げている猫は金運と幸運を招き、左手（前脚）を挙げている猫は人（客）を招き縁結びに効果があるとされる。招き猫の毛の色は以下のように意味付けされている。⚫︎白 開運招福⚫︎黒 魔よけ・厄除け・健康長寿⚫︎黄色・金色 金運⚫︎赤 健康長寿・無病息災・仕事運アップ⚫︎ピンク 恋愛運アップ⚫︎緑色 合格祈願⚫︎青色 交通安全など【九谷焼の説明】九谷焼は、石川県南部の金沢市、小松市、加賀市、能美市で生産される色絵の磁器。青(緑)、黄、赤、紫、紺青の五彩を用い、豪放に、時には繊細に様々な技法で多彩な美しさを生みだしてきました。九谷焼独特の立体感のある盛絵付けで全体を埋め尽くされた招き猫です。九谷焼招き猫縁起物招福魔除け厄除け恋愛成就夫婦円満金運守護家内安全冨貴繁栄子孫繁栄学業達成心願成就伝統的工芸品伝統工芸品オリジナルデザインluckycat／ManekiNeko／Japankutani／Kutaniyaki