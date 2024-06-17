アラビア ヘルヤ フクロウ Owl フィギュア 2018年 Heljä

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ご覧いただきありがとうございます☆アラビアヘルヤコレクションフィギュアフクロウサイズ高さ約6cm2018年アラビアはヘルヤ・リウッコ・スンドストロムが80歳を迎え、56年にわたるセラミックアーティストのキャリアを祝して愛らしい花々やフィンランドの風景を描いたウォールデコレーション「RoseforYou」「Lilyflower」「Hope」「Independence」「Voyage」の5点と、フィギュア「Owl」「Panda」2点の計7点となるスペシャルコレクション「Heljä’sGifts」を発表しました。新品でとても良いコンディションですがオリジナルボックスの構造上輸送時に僅かなスレが発生しやすいようです。ご理解のほどよろしくお願いいたします。複数在庫ございます。他のお品と同梱などございましたらお値引きさせて頂きます。値下げ交渉はご遠慮ください。どうぞよろしくお願いいたします。