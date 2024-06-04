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商品詳細
ローズオニールキューピーロイヤルドリームロイヤルキューピーサイズ 約10×7cm箱に入れての保管だった為大変綺麗な状態です。箱は経年劣化ありです。#ローズオニールキューピー#ロイヤルドリーム#ロイヤルキューピー#加藤工芸#ロイヤルベイビー#インテリア#置き物#陶器#ファンシー#レトロ#キューピー
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