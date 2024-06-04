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スワロフスキー SWAROVSKI クリスベア No.5
商品番号 A34448783365
商品名

スワロフスキー SWAROVSKI クリスベア No.5
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキー　クリスベアNo.5です。いただきもので、使用することなくずっと箱に入れたままで保管していました。この度出品するにあたって、箱を開けました。付属品はスワロフスキーの青い箱、円柱の箱、説明書き、台座です。写真5枚目をご覧ください。台座はいちども開けていないので、状態は確認出来ておりません。経年劣化で紙の袋にはしみが付いております。写真7枚目をご覧ください。青い箱に写真にうつらないような僅かな汚れがあります。未使用品ではありますが、このような理由から未使用に近いを選んでおります。ご検討よろしくお願いします。
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