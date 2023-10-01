希少　天然木オブジェ　　彫刻あり　床間飾り　和風インテリア　茶室飾り　一点物

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素材···木製詳細不明ですが床間飾りなどに使ったのではないかとおもわれます。天然のままと思いましたがよく見るとかなりの彫刻？の様なものが施されております。裏には足が接着されていた様なあと3箇所と（13枚目）釘跡の様な穴がごさいます。何かお使い頂けます方宜しくお願い致します。#月星ヴィンテージシ#月星茶道具#木製オブジェ#天然木オブジェ