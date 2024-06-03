ゴージャス雰囲気　銅製　フラワーポット　\u0026 鉄製　フラワースタンド　アンティーク

実家のフルリノベーションを行うために設置している家具等を出品しています。銅製フラワーポット\u0026鉄製フラワースタンドのセットで出品します。■商品状態・全体的に綺麗です。・ポッドの内部は銅の酸化により緑青が綺麗に出てます。(写真3,8,9枚目)・長期自宅保管のため、私の方で見つけきれていない細かい傷などがあるかもしれません。・神経質な方のご購入はお控えくさいませ。気になる事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。(上述のコメントはあくまで当方の基準ですので、最終判断は写真にてお願い致します。)■サイズ(約)ポッド:直径26cm×高さ21cmスタンド:幅36cm×奥行33cm×高さ44cmカテゴリ···花瓶台形状···その他テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、エレガント、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧モダン、和モダン主な素材···金属



ゴージャス雰囲気 銅製 フラワーポット & 鉄製 フラワースタンド ...



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