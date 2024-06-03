【レア】フラワー 水晶 原石 鉱物 鉱石 輝石 置物 水石 鑑賞石

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花が咲いている様な形状で、且つ小さな水晶が太陽の光によってキラキラ輝いて見えるフラワー水晶です。5mm程度の水晶集合体かできており、土台は溶けた水晶が固まり出来た形状になっています。今まで同様の商品を見たことがなく、コレクションまたはパワーストーンとして是非ご検討下さい。【サイズ】寸法:横約11.0cm×縦約11.0cm×厚み約3.0cm重量:193g産地:ブラジル尚、自宅保管のためキズやスレ等は御座います。完璧な品をお求めの方や神経質な方はご遠慮下さい。返品は受け付けておりませんので何卒ご理解下さい