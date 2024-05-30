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- 高品質/大特価/ウルグアイ産/アメジストクラスター
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商品詳細
【商品説明】アメジストの濃い高品質なクラスターになります。アメジストには「魔除け」「癒し」「浄化」「安眠」の意味があり、パワーストーンとしても有名な原石になります。お手頃価格となっておりますので、この機会に是非ご検討下さい(^^)【産地】ウルグアイ産【サイズ】縦：14cm横：8cm奥：8cm写真の追加やお問い合わせはお気軽にコメントからよろしくお願い致します！#原石#天然石#クラスター#アメジスト
http://narcologia.ru/goods/manufacture886341.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper619709.html
http://narcologia.ru/goods/financier43760.html
ウルグアイ産 アメジスト クラスター ジオード 原石 紫水晶 高品質 ...
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M0227☆絶品☆ウルグアイ産アメジストクラスター2.6Kg☆天然石 原石-
112 高品質アメジストドーム クラスター ウルグアイ産 パワーストーン ...
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厳選品 極上 5A＼＼ウルグアイ産・アメジスト クラスター(紫水晶 ...
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M0227☆絶品☆ウルグアイ産アメジストクラスター2.6Kg☆天然石 原石-
ウルグアイ産 アメジスト クラスター ジオード 原石 紫水晶 高品質 ...
316 高品質アメジストドーム クラスター ウルグアイ産 パワーストーン-
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