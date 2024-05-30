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高品質/大特価/ウルグアイ産/アメジストクラスター
商品番号 U80011012220
商品名

高品質/大特価/ウルグアイ産/アメジストクラスター
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 10,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】アメジストの濃い高品質なクラスターになります。アメジストには「魔除け」「癒し」「浄化」「安眠」の意味があり、パワーストーンとしても有名な原石になります。お手頃価格となっておりますので、この機会に是非ご検討下さい(^^)【産地】ウルグアイ産【サイズ】縦：14cm横：8cm奥：8cm写真の追加やお問い合わせはお気軽にコメントからよろしくお願い致します！#原石#天然石#クラスター#アメジスト
http://narcologia.ru/goods/manufacture886341.html
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