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Vintage レア　エドワードモブレイ　ダック　あひる
商品番号 L53685999086
商品名

Vintage レア　エドワードモブレイ　ダック　あひる
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 5,825 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても可愛いラバードールです。大きな青い目の、黄色い巻き毛が素敵なアヒルちゃんです。押すとキューと鳴きます。少し汚れが型に入り込んでいますが、お手入れでキレイに落ちそうです。底にペンでの落書きがありますが、全体でのコンディションは良好です。刻印はTHEEDWARDMOBLEYCO,1958ARROWRUBBER\u0026PLASTICS横　約10.5cm高　約13.5cmアンティークスクィーズドールスクイーキーラバダッキーヴィンテージ
http://narcologia.ru/goods/contemplate680677.html
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