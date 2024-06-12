Vintage レア　エドワードモブレイ　ダック　あひる

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商品詳細
とても可愛いラバードールです。大きな青い目の、黄色い巻き毛が素敵なアヒルちゃんです。押すとキューと鳴きます。少し汚れが型に入り込んでいますが、お手入れでキレイに落ちそうです。底にペンでの落書きがありますが、全体でのコンディションは良好です。刻印はTHEEDWARDMOBLEYCO,1958ARROWRUBBER\u0026PLASTICS横 約10.5cm高 約13.5cmアンティークスクィーズドールスクイーキーラバダッキーヴィンテージ
http://narcologia.ru/goods/contemplate680677.html
http://narcologia.ru/goods/approximate899220.html
http://narcologia.ru/goods/revamp28522.html
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ラバードール エドワードモブレイ ペア | www.mdh.com.sa
ラバードール エドワードモブレイ ペア | www.stylephotography.com.au
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