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スワロフスキー　置物　ウサギとニンジン
商品番号 R50070362170
商品名

スワロフスキー　置物　ウサギとニンジン
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 10,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。スワロフスキー置物のRabbitwithcarrotです。新品、未使用で、写真撮影のみで取り出しました。サイズ　4.9×3.8×4.3cm箱付き※一度に複数ご購入の際は送料＋α値引かせて頂きますので、ご購入前にコメントお願い致します。#スワロフスキー#スワロフスキー置物　#SWAROVSKI#Rabbit#ウサギ
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