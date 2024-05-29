カイボイスン　モンキー　アニバーサリーエディション 70AR

scopeさんで購入しました。購入後1ヶ月程度飾り、その後は暗所で保管しておりました。Small両腕、両脚を下げた状態：約W160×D60×H190mm(腕を上げた場合：H255mm)/約190g/座高：約H138mm限定木箱付きご不明点はコメント欄にてお問い合わせください。



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