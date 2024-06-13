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【野沢民芸】新幹線E5/E6/E7 赤べこ
商品番号 S76736565865
商品名

【野沢民芸】新幹線E5/E6/E7 赤べこ
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 7,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ:3号出品背景:野沢民芸さんの赤べこを収集しており、メルカリにて購入したのですが、たまり過ぎてしまって、飾るスペースもなく、泣く泣くの出品です。金額設定:購入時よりも低い金額にて設定しております。
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赤べこ新幹線　E5系　はやぶさカラー　箱あり
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