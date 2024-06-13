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- 【野沢民芸】新幹線E5/E6/E7 赤べこ
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商品詳細
サイズ:3号出品背景:野沢民芸さんの赤べこを収集しており、メルカリにて購入したのですが、たまり過ぎてしまって、飾るスペースもなく、泣く泣くの出品です。金額設定:購入時よりも低い金額にて設定しております。
http://narcologia.ru/goods/providence866894.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement808199.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador758006.html
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