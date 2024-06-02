石井竜也デザイン イットマン

石井竜也さんデザインのイットマンです。限定品でSRCL5332が刻印されています。購入後2~3年、部屋に飾っていました。その後は冷暗所で箱に入れて保管していました。目立ったキズはないのですが、床に付いていた足部に少し変色が見られます。お腹に貼ってあるシールが半分剥がれています。(DesignedbyTatuyaIshiiと書かれていました)購入後、年数が経っていますので綺麗に洗浄しました。全体的に綺麗ですが中古品である事はご承知ください。本体重量は3.8kg本体の大きさ高さ約49cm横約55cm幅約26cm箱の大きさ高さ52cm横58cm幅28cmです。購入、発送についての詳細は出品者プロフィール欄にも記載しておりますので参考にして下さい。#イットマン#石井竜也#オブジェ#itman



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