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新品　リヤドロ　バレリーナ　踊る少女　LLADRO　 陶器人形
商品番号 X38608494695
商品名

新品　リヤドロ　バレリーナ　踊る少女　LLADRO　 陶器人形
ブランド名 リヤドロ
特別価格 税込 7,585 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★　最後まで必ずお読みください　★★他の出品物などとのまとめ買い以外は値下げは考えておりませんm(__)m箱にしまったまま自宅保管していました！箱は少しボロになってます。当方専門知識がありません、画像をよくご確認ください。種類···彫像・胸像素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、エレガント生産国　スペイン製品サイズ‎11x18x30cm1.04kg定価　42,900円スペックなどの詳細はメーカーホームページなどでご確認くださいm(__)m★その他いろいろ出品してますのでよろしくお願いします♪#2up
http://narcologia.ru/goods/ordering974279.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador659706.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle83925.html

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