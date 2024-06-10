新品　リヤドロ　バレリーナ　踊る少女　LLADRO　 陶器人形

★ 最後まで必ずお読みください ★★他の出品物などとのまとめ買い以外は値下げは考えておりませんm(__)m箱にしまったまま自宅保管していました！箱は少しボロになってます。当方専門知識がありません、画像をよくご確認ください。種類···彫像・胸像素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、エレガント生産国 スペイン製品サイズ‎11x18x30cm1.04kg定価 42,900円スペックなどの詳細はメーカーホームページなどでご確認くださいm(__)m★その他いろいろ出品してますのでよろしくお願いします♪#2up



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