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- 新品 リヤドロ バレリーナ 踊る少女 LLADRO 陶器人形
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商品詳細
★ 最後まで必ずお読みください ★★他の出品物などとのまとめ買い以外は値下げは考えておりませんm(__)m箱にしまったまま自宅保管していました！箱は少しボロになってます。当方専門知識がありません、画像をよくご確認ください。種類···彫像・胸像素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、エレガント生産国 スペイン製品サイズ11x18x30cm1.04kg定価 42,900円スペックなどの詳細はメーカーホームページなどでご確認くださいm(__)m★その他いろいろ出品してますのでよろしくお願いします♪#2up
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