カテドラルクォーツ　カテドラルクリスタル　貫入水晶　クォーツインクォーツ　原石

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▪️1点物のため早い者勝ち‼️即購入OK⭕️‼️⚠️突然解除する場合がございます。【新品未使用】以前、アメリカのツーソンミネラルショーにて仕入れたブラジル産のカテドラルクリスタル。カテドラルクリスタルに【クォーツインクォーツ】なので珍しいと思います。虹もしっかりとキレイに出ていてとっても素晴らしいクリスタルです。撮影の光は太陽光、自然光。サイズ的にマクラメ編みやワイヤーアクセサリーなどにもオススメですし飾ったりお守りにしたりと使い方は自由ですが瞑想やヒーリングなどにもご活用していただけると思います。▪️セージで浄化後に梱包、らくらくメルカリ便 匿名配送にて翌日、発送致します♫★石との出逢いは一期一会です★少しでも心惹かれた方はお早めのご購入をオススメ致します(^-^)♫▪️サイズ縦2.7センチ 横2.1センチ(1番長い部分)素人寸法のため多少の誤差があると思います。目安にして下さい。⚠️注意事項をお読み頂きご理解の上お買い求め 下さい！↓天然石の特徴などは全て素人目線のため間違っている可能性もございますので画素で確認しご理解の上お買い求め下さい。天然石の性質上、自然な色むら、キズやへこみ、クラック（ひびやかけ）インクルージョン（不純物）が等が含まれています。素人目線検品のため見落とし等があると思います。細かい事が気になる方神経質な方はご遠慮下さい。撮影の際の照明や光の具合、お客様のお使いの携帯パソコンによって画像の色と色合いが異なる場合がございます。写真、説明文を十分にご確認の上ご購入下さい。ご質問等がございましたらご購入前にお気軽にお問い合わせ下さい。その他、オススメの天然石も出品中です‼️↓#ひかりん出品中の天然石種類···風水素材···石材カテドラルクリスタルポイントカテドラルクリスタル原石カテドラルクォーツポイントカテドラルクォーツ原石虹入りクリスタル 虹入り水晶 虹入りクォーツ水晶 水晶原石 貫入水晶 クリスタルポイントクリスタル原石 チャクラストーン ヒーリング ヒーリンググッズ ヒーリングストー スピリチュアルグッズハンドメイド素材 ハンドメイドパーツマクラメ素材 マクラメパーツワイヤーアクセサリーパーツワイヤーアクセサリー素材