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ヒステリックグラマー vampirella Tシャツ
商品番号 M98196852142
商品名

ヒステリックグラマー vampirella Tシャツ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 5,750 円
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商品詳細

【コムドットやまと着用】HYSTERICGLAMOURVAMPIRELLA/HYSTERICISSUETshirt今季のHystericGlamour×Vampirelaのコラボリンガーシャツになります。オンラインストアではSOLDOUTの人気商品です。カラー　ホワイトサイズ　XL素材　　綿100%商品状態　数回着用素人保管ですので神経質な方のご購入はご遠慮ください。\"HYSTERICISSUE\"VAMPIRELLAとHYSTERICWOMANタッチの融合。ジョゼ・ゴンザレス(JOSEGONZALEZ)によるペンシルドローイングで描かれた原画をおなじみのHYSTERICWOMANタッチに置き換えた手の込んだデザイン。#HYSTERICGLAMOUR#hystericglamour#ヒステリックグラマー#コムドット
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