ヒステリックグラマー vampirella Tシャツ

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商品詳細
【コムドットやまと着用】HYSTERICGLAMOURVAMPIRELLA/HYSTERICISSUETshirt今季のHystericGlamour×Vampirelaのコラボリンガーシャツになります。オンラインストアではSOLDOUTの人気商品です。カラー ホワイトサイズ XL素材 綿100%商品状態 数回着用素人保管ですので神経質な方のご購入はご遠慮ください。\"HYSTERICISSUE\"VAMPIRELLAとHYSTERICWOMANタッチの融合。ジョゼ・ゴンザレス(JOSEGONZALEZ)によるペンシルドローイングで描かれた原画をおなじみのHYSTERICWOMANタッチに置き換えた手の込んだデザイン。#HYSTERICGLAMOUR#hystericglamour#ヒステリックグラマー#コムドット
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