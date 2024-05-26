ヴィズヴィム VISVIM NATIVE BLANKET POCKET TEE

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VISVIMネイティブブランケットポケットTシャツSIZE3:着丈70.5,肩幅55,袖丈21.5,バスト110(cm)アメリカーナに染まったVisvimのデザイナーナカムラヒロキは、古典的な西洋のデザインに対する自身の傾向を明らかにしています。スラブテクスチャーのコットンジャージーを使用し、胸にブランケットクロスのパッチポケットを付けて仕上げています。Tシャツは、クルーネックラインに深いリブが施され、裾にシンプルなVisvimタグが付いています。*100%スラブコットン*ブランケットクロスパッチポケット*クルーネック*裾にVisvimタグ*日本製#ヴィズヴィム#ヴィズヴィムtシャーツ#ヴィズヴィム愛好者#ヴィズヴィム新品#ヴィズヴィムコレクション#ヴィズヴィム限定#ヴィズヴィムファッション#ヴィズヴィムスタイル#ヴィズヴィムコーデ#ヴィズヴィム好き#Visvim#Visvimtshirt#VisvimEnthusiast#VisvimNew#VisvimCollection#VisvimLimited#VisvimFashion#VisvimStyle#VisvimOutfit#VisvimLove