CHROME HEARTS REC スクロールラベルウォレット

クロムハーツスクロールラベルウォレット付属品インボイス原本国内の正規店舗購入確実正規品革質が硬く厚みがありしっかりとした造りとなっています。ジップちゃんと作動致します。購入時に付いてきたインボイスを一緒に同梱致します。値下げ交渉は可能ですが常識範囲内でお願い致します。カラー ブラック柄 ヘビーウェイトレザー使用感も少なく綺麗な状態だと思いますが、あくまで中古とはなりますので画像でご判断をお願い致します。確実正規品の鑑定済みなんですり替え防止のため返品、返金はお断り致します。柄・デザイン···無地



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